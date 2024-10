Oggi in Svizzera

Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Da quando hanno saputo che Milton si stava avvicinando, si sono chiesti se dovessero restare o partire. “Abbiamo considerato diverse possibilità. E abbiamo deciso di restare“, racconta Nadine Hoffmann.

La casa di vacanza si trova nella zona di evacuazione C. Fino a martedì mattina, solo le persone che vivevano nelle zone A e B dovevano lasciare casa. L’obbligo è poi scattato anche per la zona C. “Ma dove dobbiamo andare? Preferisco stare in questa casa durante la tempesta che in macchina. La casa è ben costruita, le finestre sono a prova di uragano”, ha detto Hoffmann a SRF.

La famiglia sta facendo del suo meglio per mantenere una certa normalità, soprattutto per i bambini. “Non temo per la mia vita. Ma c’è un’inquietudine per l’ignoto”, ha detto Hoffmann prima dell’arrivo della tempesta.