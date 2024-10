Aujourd’hui en Suisse

Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Les médias en continu et les réseaux sociaux regorgent de témoignages sur le puissant ouragan Milton, qui vient de frapper l’État américain de Floride. La famille Hoffmann, originaire de Suisse, est au cœur de l’action et vit la tempête depuis sa maison de vacances.

Dès qu’ils ont appris que la tempête approchait, ils se sont demandé s’ils devaient rester ou partir. «Nous avons envisagé plusieurs possibilités. Et nous avons décidé à plusieurs reprises de rester sur place», explique Nadine Hoffmann.

Leur maison de vacances est située dans la zone d’évacuation C. Jusqu’à mardi matin, seules les personnes vivant dans les zones A et B devaient évacuer. Puis la nouvelle est tombée: les habitantes et habitants de la zone C devaient également quitter les lieux.

«Mais où devons-nous aller? Je préfère être dans cette maison pendant la tempête que dans une voiture. La maison est bien construite, les fenêtres sont à l’épreuve des ouragans», a déclaré Nadine Hoffmann à la SRF.

La famille fait de son mieux pour maintenir une certaine normalité, en particulier pour les enfants. «Je ne crains pas pour ma vie. Mais il y a un malaise face à l’inconnu», a déclaré la mère de famille avant l’arrivée de la tempête.