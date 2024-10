Heute in der Schweiz

Die Live-Berichterstattung in den Medien und in den sozialen Netzwerken ist voll von Berichten über den schweren Hurrikan «Milton» , der den US-Bundesstaat Florida heimsucht. Familie Hoffmann aus der Schweiz ist mittendrin und erlebt den Sturm von ihrem Ferienhaus aus.

Seit sie zum ersten Mal gehört haben, dass sich der Sturm nähert, haben sie überlegt, ob sie bleiben oder gehen sollen. «Wir haben verschiedene Möglichkeiten erwogen. Und immer wieder haben wir uns entschieden, zu bleiben», sagt Nadine Hoffmann.

Ihr Ferienhaus liegt in der Evakuierungszone C. Bis Dienstagmorgen mussten nur die Bewohnerinnen und Bewohner der Zonen A und B evakuiert werden. Dann kam die Nachricht: Auch jene aus Zone C müssen das Gebiet verlassen. «Aber wo sollen wir hin? Ich bin während des Sturms lieber in diesem Haus als im Auto. Das Haus ist gut gebaut, die Fenster sind sturmfest», sagt Hoffmann gegenüber SRF News.

Die Familie tut ihr Bestes, um vor allem den Kindern ein Stück Normalität zu erhalten. «Ich habe keine Angst um mein Leben. Aber ich habe Angst vor dem Unbekannten», sagte Hoffmann vor dem Sturm.