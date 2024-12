Oggi in Svizzera

Come una donna adottata in Australia ha ottenuto il passaporto svizzero dopo una lunga odissea .

Una montagna più grande del Cervino sembrava torreggiare davanti a lei. Tuttavia, Cate Riley non si è mai arresa. Nata Margrith, Riley ha visto la luce in Australia nel 1970 da genitori svizzeri. Il loro rapporto non durò però a lungo e, da genitore single, la madre si sentì costretta a dare la figlia in adozione. La sua famiglia adottiva la ribattezzò Catherine Nicole.

Dopo aver visto per la prima volta i suoi documenti di adozione nel 1991, iniziò a cercare i suoi genitori naturali e li ritrovò entrambi sei anni più tardi. Da allora ha avuto un solo desiderio: diventare svizzera.

Ma Riley non aveva fatto i conti con la burocrazia elvetica. Ha affrontato ripetuti contrattempi, come ha raccontato alla collega Melanie Eichenberger. Ora, con l’aiuto di un avvocato in Svizzera, è riuscita a dimostrare di non aver mai perso la cittadinanza e di avere quindi diritto a un passaporto rossocrociato. Un lieto fine? “Probabilmente me ne renderò conto solo quando avrò il passaporto in mano”, dice Riley.