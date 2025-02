Oggi in Svizzera

Sentenza sulla fuga di notizie sul coronavirus (Coronaleaks): il Tribunale federale ha stabilito che il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) non può utilizzare per l’indagine penale la corrispondenza e-mail tra il Dipartimento federale dell’interno e Ringier durante la pandemia.

È stata una coincidenza quando un investigatore federale si è imbattuto in e-mail sospette tra l’amministratore delegato di Ringier Marc Walder e l’allora capo della comunicazione del Dipartimento federale dell’interno, Peter Lauener (nella foto sulla sinistra assieme al consigliere federale Alain Berset). Si sospettava che Lauener avesse deliberatamente informato Walder sulla politica svizzera in materia di coronavirus, in modo che il dipartimento dell’allora consigliere federale Berset potesse esercitare pressioni sull’intero Consiglio federale attraverso i media. L’MPC ha aperto un’indagine per violazione del segreto d’ufficio.

Con la decisione odierna di non rendere pubblica la corrispondenza tra il Consiglio federale e il direttore di Ringier, il Tribunale federale ha dato priorità alla protezione delle fonti giornalistiche rispetto alla necessità di chiarire i fatti.

Per la Corte è chiaro che la protezione delle fonti non è garantita in caso di omicidio o pericolo di vita. Tuttavia, in caso di violazione del segreto d’ufficio, come nel caso in questione, il/la giornalista non è tenuto/a a rivelare la fonte. Gli informatori devono poter contare sull’anonimato, altrimenti in futuro potrebbero essere dissuasi dal collaborare con i media.

Per Urs Saxer, professore di diritto dei media, la sentenza ha rafforzato la protezione delle fonti, che serve a garantire che “le informazioni importanti raggiungano il pubblico”.

Cosa succederà ora? L’MPC ha annunciato che analizzerà la sentenza e deciderà su come procedere. Tuttavia, è improbabile che abbia prove sufficienti per la confermare la sua tesi senza le e-mail.