Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Happy Valentine! Während in westlichen Hemisphären rote Rosen an Frauen und in Japan Schokolade an Männer überbracht werden, kommt in der Schweiz das Strafverfahren zu den Corona-Leaks mit einem Entscheid des Bundesgerichts zu Ende.

Zudem schauen wir im heutigen Briefing dreissig Jahre in die Vergangenheit, als das Lettenareal in Zürich geräumt wurde. Zeug:innen der offenen Drogenszene erinnern sich, und in Schweizer Städten sieht man sich erneut mit einer wachsenden offenen Drogenszene konfrontiert.

Weiter erklärt Petra Tschudin, Direktoriumsmitglied der Schweizerischen Nationalbank (SNB) die Bedeutung von Negativzinsen für die «kleine, offene Volkswirtschaft» Schweiz, und wir begeben uns nach Lauterbrunnen, wo beinahe jede vierte Wohnung auf Airbnb zu finden ist – mit positiven sowie negativen Auswirkungen für die Gemeinde.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!