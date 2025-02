Aujourd’hui en Suisse

Dans les années 1990, le «Needle Park» du Platzspitz à Zurich avait acquis une triste renommée mondiale. Des centaines de personnes s’y injectaient de l’héroïne. Après son évacuation, la scène s’est reformée sur le site du Letten, dans des conditions encore plus précaires, plus violentes et plus mortelles qu’avant.

Aujourd’hui, les médias suisses reviennent sur cet épisode sombre. «Dès mon premier jour au Platzspitz, j’étais à la seringue», confie Stefan, 57 ans, au quotidien Blick. Il avait découvert la place à 18 ans, avant de rejoindre plus tard le Letten. Les images des toxicomanes ont alors marqué les esprits et ont conduit à une politique moderne en matière de drogues: la toute première distribution contrôlée d’héroïne par l’État.

Mais aujourd’hui, les scènes ouvertes de la drogue réapparaissent, notamment à Coire ou à Genève. Dans le Tages-Anzeiger, Frank Zobel, directeur adjoint d’Addiction Suisse, affirme que la politique suisse en matière de drogues est confrontée, pour la première fois depuis les années 1990, à un «choc systémique». Le crack, un dérivé de la cocaïne, domine la scène. Et des opioïdes synthétiques comme le fentanyl, responsable de milliers de décès aux États-Unis, commencent à faire leur apparition en Suisse.