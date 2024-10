Reka vuole investire 100 milioni di franchi in cinque anni

(Keystone-ATS) La cassa svizzera di viaggio Reka intende investire 100 milioni di franchi nei prossimi cinque anni per rinnovare la propria gamma di prodotti e servizi. L’obiettivo è quello di liberarsi dell’immagine legata agli appartamenti di vacanza.

Per gli investimenti, la cooperativa dovrà ricorrere a capitali stranieri, ha dichiarato il direttore Roland Ludwig in un’intervista al SonntagsBlick. A suo avviso è la strategia giusta, ha aggiunto.

Il piano prevede l’apertura di una sorta di boutique-hotel per famiglie a S-chanf, in Alta Engadina, l’ampliamento del villaggio di vacanze a Lenk (BE) e la costruzione di un villaggio sul lago a Kreuzlingen (TG).

“In passato, un appartamento per le vacanze in un ambiente splendido e qualche escursione erano sufficienti”, continua Roland Ludwig. Oggi le richieste sono aumentate ed è necessario un programma più vario.

“La Svizzera rimane il mercato principale e lì vengono effettuati i maggiori investimenti. Inoltre all’estero nessuno conosce Reka”, ha continuato Ludwig.

La cooperativa vuole posizionarsi come fornitore di vacanze per famiglie ed espandersi in questo settore. Per questo sta valutando la possibilità di acquistare un nuovo centro vacanze all’estero. Secondo il direttore della Reka, non sono ancora in corso trattative concrete. L’Italia e la Francia sono i paesi preferiti.