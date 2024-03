Retrospettiva di Sarah Morris al Centro Paul Klee di Berna

(Keystone-ATS) “Sarah Morris. All Systems Fail”, è il titolo della nuova esposizione al Centro Paul Klee di Berna. Il museo dedica un’ampia retrospettiva al lavoro degli ultimi 30 anni dell’artista americana Sarah Morris.

Sono più di 100 le opere esposte, di cui 56 disegni e varie installazioni cinematografiche. Il sottotitolo della mostra – “All Systems Fail” (Tutti i sistemi falliscono) – rivela il fil rouge del contenuto.

La retrospettiva affronta il “pessimismo attualmente diffuso sulla cultura e sul progresso”, scrive il Centro Paul Klee in una nota. Inoltre, tematizza “il fallimento delle strutture politiche e sociali e le paure per il futuro”.

Lo stile di Morris è caratterizzato da geometria, astrazione e colori forti. L’artista nei suoi disegni impiega elementi della pop art, del minimalismo americano e dell'”Optical Art”. Quest’ultima è una forma di arte visiva astratta che utilizza forme geometriche per creare illusioni ottiche allo spettatore.

Nei suoi film, Morris esplora il carattere di luoghi e città in transizione, utilizzando come esempio la metropoli di Los Angeles. Il Museo dei bambini Creaviva del Centro Paul Klee presenta la mostra interattiva “Hidden Metropolis”, che riprende il tema della retrospettiva.

Morris, nata nel 1967 in Gran Bretagna, vive a New York. In passato il lavoro dell’artista è già stato presentato in Svizzera, come nel 2008 alla Fondazione Beyeler di Riehen (BS).

“Sarah Morris. All Systems Fail” è visibile da venerdì e fino al 4 agosto. Il vernissage della mostra si terrà domani sera.