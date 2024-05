Sale la febbre per il concerto di Madonna a Rio de Janeiro

2 minuti

(Keystone-ATS) Sale la febbre a Rio de Janeiro per il concerto gratuito di Madonna che tra poco più di 24 ore apparirà sul palco da 800 metri quadrati montato sulla spiaggia di Copacabana.

Si tratta dell’ultima tappa del The Celebration Tour, con cui l’iconica artista statunitense festeggia i 40 anni di carriera. Considerata la capienza dell’area – che ha già ospitato fino a 3 milioni di persone – è possibile che quello carioca sarà il più grande show della storia per Madonna.

Prime emozioni ieri per le centinaia di fan che sin dall’arrivo della cantante lunedì al Copacabana Palace hanno circondato l’hotel dove è ospitata con lo staff di oltre 200 persone. Nel corso delle prove generali, in cui Madonna è apparsa indossando un passamontagna fluorescente, l’artista ha interagito con il pubblico chiedendo “Mi sentite? Siete felici? Siete pronti? Bene, volevo solo controllare”.

Resta sullo sfondo la polemica per i costi dello show. Secondo i dati forniti dalla produzione il budget totale dell’evento è di 11,6 milioni di dollari, di cui 3,3 milioni andranno alla cantante. Il grosso della spesa – 7,6 milioni di dollari – sarà a carico dei due principali patrocinatori dell’evento: la banca Itaú e il gruppo Heineken. Il governo dello stato di Rio e il Municipio hanno stanziato circa 2 milioni di dollari ciascuno. Secondo uno studio del municipio l’evento sarà in grado di generare un flusso economico per la città di quasi 57 milioni di dollari.