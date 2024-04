SeaCleaners presenta a Ginevra nuova imbarcazione per pulire acque

(Keystone-ATS) L’associazione SeaCleaners ha presentato oggi a Ginevra il nuovo modello del suo battello multiuso per la pulizia delle acque. Costruito in Bretagna, questo Mobula 8.2, che sarà inviato in Malesia, può pulire un’area di 15’000 m2 all’ora.

“Il battello prende il nome dalla razza Mobula, che filtra l’acqua per alimentarsi”, ha spiegato Antoine Iché, coordinatore del progetto per le operazioni di SeaCleaners. Una volta aperta la bocca nella parte anteriore dell’imbarcazione, due bracci concentratori rastrellano su una larghezza di 4 metri, aspirando i rifiuti galleggianti fino a una profondità massima di 40 cm.

Una vecchia boa alla deriva lungo la Plage des Eaux-Vives, sul Lemano, è stata inghiottita in questo modo durante la prima uscita dimostrativa di Mobula 8.2 fuori dalla Bretagna. I rifiuti finiscono in un cesto situato al centro dell’imbarcazione. Questo cesto viene poi sollevato e svuotato sul posto per una prima cernita. Il battello può stoccare fino a 2,3 tonnellate di rifiuti.

Un primo modello di Mobula è operativo a Bali da otto mesi. Fondata nel 2016, l’associazione SeaCleaners è partita dalla constatazione che ogni tre secondi una tonnellata di plastica viene gettata nell’oceano e che occorre agire a monte “chiudendo il rubinetto alla fonte”, ha sottolineato Benoit de Torcy, direttore generale di SeaCleaners Svizzera.

Anche liquidi

L’imbarcazione è stata progettata per raccogliere i rifiuti nei fiumi, negli estuari, nelle mangrovie e nei pressi dei porti. Può andare in mare fino a 6 miglia dalla costa. Questo secondo modello di Mobula, esposto nel porto di Ginevra, è in grado di raccogliere anche macro-rifiuti e liquidi, come il gasolio, che vengono assorbiti da una spugna posta sul retro dell’imbarcazione. È possibile raccoglierne fino a 600 litri.

“I miglioramenti apportati a Mobula 8.2 rendono la raccolta dei rifiuti molto più efficiente”, ha precisato de Torcy. I micro-rifiuti vengono raccolti in una rete fissata all’estremità del cesto, ma viene utilizzata solo per studi scientifici. SeaCleaners organizza anche campagne di sensibilizzazione per ridurre la produzione di rifiuti in plastica.

Ridurre l’impatto ambientale

Mobula ha un equipaggio di tre persone: un capitano e due operatori. L’imbarcazione naviga cinque giorni alla settimana. Dopo un tour promozionale, Mobula 8.2 sarà spedita in Malaysia via container. A medio termine, il progetto è di costruire questo tipo di imbarcazione in loco, per ridurre l’impatto ambientale.

Mobula 8.2 costa 300’000 euro. L’imbarcazione, che ha una struttura in alluminio, può navigare a una velocità di 7 nodi, ma la velocità per la pulizia è molto più bassa: un massimo di 2 nodi. È lunga 9,2 metri e larga 3,8 metri. I galleggianti stabilizzano l’imbarcazione.