Sepp Blatter sarebbe dispiaciuto se la Fifa lasciasse Zurigo

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo l’ex presidente della Fifa Sepp Blatter, la modifica degli statuti della Federazione internazionale di calcio dovrebbe essere presa sul serio. È una sfida per Zurigo, ha dichiarato alla radiotelevisione svizzero-tedesca SRF.

“Se la città vuole che la Fifa rimanga a Zurigo, allora deve muoversi subito. Forse anche il cantone e probabilmente anche la Svizzera”, ha detto Blatter, stando al portale “srf.ch”. A suo avviso, è importante dove sia la sede della più rilevante associazione sportiva del mondo.

Blatter sarebbe dispiaciuto se la Fifa lasciasse Zurigo. La Federazione internazionale di calcio ha portato la “crème de la crème” a Zurigo con vari eventi, riempiendo alberghi e ristoranti, ha aggiunto.

Oggi la Fifa ha approvato una modifica del proprio statuto, creando così le condizioni formali per un teorico allontanamento dalla sede di Zurigo. Gli statuti stabiliscono ora che la sede centrale è a Zurigo, fino a quando il Congresso non prenderà una decisione sul suo trasferimento. Finora non esisteva alcuna restrizione di questo tipo. La Fifa ha la propria sede nella città sulla Limmat sin dal 1932.

Blatter, nato a Visp (VS) nel 1936, è stato il presidente ufficiale della Federazione internazionale di calcio dal 1998 al 2016. Nel dicembre 2015, Blatter è stato bandito da tutte le attività legate al calcio per otto anni dal Comitato etico della Fifa a seguito di un’indagine del Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Nel 2016, il divieto è stato ridotto a sei anni dalla Corte d’appello della Fifa. Nel 2022, Blatter è stato assolto dalle accuse dell’MPC.