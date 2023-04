La pandemia spinge il digitale nell'istruzione svizzera

La pandemia di Covid-19 ha lasciato il segno nel sistema educativo. Keystone / Laurent Gillieron

La pandemia di Covid-19 ha rappresentato una sfida per il sistema educativo svizzero, ma ha anche aperto nuove opportunità nella sfera digitale, secondo il Rapporto svizzero sull'educazione 2023.

"Il divieto temporaneo di insegnare faccia a faccia, in particolare, ha creato sfide per gli attori del sistema educativo, ad esempio per quanto riguarda la progettazione e la strutturazione delle lezioni", si legge nel rapportoLink esterno pubblicato martedì. "Tuttavia, l'improvviso passaggio all'insegnamento digitale e a distanza ha aperto anche numerose opportunità e ha dato la possibilità di approfondire nuove questioni come: ci sono stati effetti osservabili sulle prestazioni di scolari, apprendisti e studenti?".

Il rapporto del Centro di coordinamento svizzero per la ricerca in materia di istruzione (SKBF) viene pubblicato periodicamente dal 2010, ma questo è stato posticipato di un anno, in particolare per consentire un'indagine sugli effetti a breve termine della pandemia sul sistema scolastico nel 2020 e 2021. Secondo il sito web dello SKBF, il rapporto "fornisce dati e informazioni provenienti da statistiche, ricerca e amministrazione sull'intero sistema educativo svizzero, dalla scuola materna alla formazione continua, e serve come base per la formulazione degli obiettivi educativi comuni della Confederazione e dei Cantoni".

Secondo il rapporto 2023, la metà degli adulti svizzeri di età compresa tra i 25 e i 34 anni possiede oggi un titolo di studio terziario (università o formazione professionale superiore). Il tasso di laureati continua a crescere e supera la media OCSE.

Il documento è stato consegnato martedì a Berna al ministro svizzero dell'Economia e dell'Educazione, Guy Parmelin, e alla presidente della Conferenza dei ministri cantonali dell'Educazione (CDPE), Silvia Steiner. In una prima valutazione, Parmelin e Steiner hanno affermato che gli obiettivi politici comuni per il sistema educativo svizzero sono stati raggiunti a lungo termine, tra cui il conseguimento di un diploma di scuola secondaria da parte del 95% dei giovani.

