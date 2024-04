Suisa fa comporre musica per l’anno 2123

(Keystone-ATS) Per il 100esimo anniversario della società dei diritti d’autore Suisa, musicisti elvetici hanno immaginato 40 concetti e composizioni che saranno concretizzati solo fra 100 anni. Un antipasto di tale progetto sarà presentato domani a Berna.

Una quarantina di musicisti di tutta la Svizzera è stata invitata a immaginare creazioni per un pubblico che non è ancora nato, sotto il motto “Echi del futuro – sfuggire allo spirito del tempo”.

Fino al 2123, anno dei 200 anni di Suisa, gli spartiti e gli scritti saranno conservati in un contenitore sigillato, depositato alla Fonoteca nazionale svizzera di Lugano. Numerose questioni si pongono a questo proposito, ha detto l’etnologo e curatore Johannes Rühl all’agenzia Keystone-ATS. Ad esempio, non sappiamo se manoscritti o note saranno ancora leggibili fra un secolo.

Proprio l’esigenza di rendere le opere riproducibili nel 2123, ha portato al divieto di determinati supporti, come ad esempio i CD, che non giungerebbero funzionanti alla data prevista. Si è quindi lavorato soprattutto con la carta.

Ludwig Berger, in collaborazione con il Politecnico federale di Zurigo (ETH), ha fatto ricorso al DNA per registrare la propria composizione: “I documenti digitali sono ricodificati e possono essere conservati per 500 anni”, ha dichiarato il ricercatore. La musica su molecole di DNA è racchiusa in minuscole sfere di vetro. L’artista sonoro ha documentato il rumore all’interno del ghiacciaio del Morteratsch (GR). La scelta è stata fatta perché i ghiacciai saranno forse scomparsi fra un secolo.

Altri hanno scelto vie più tradizionali. Nik Bärtsch ha ad esempio scritto un pezzo per pianoforte per sottolineare l’importanza della società civile e della democrazia. Domani, una selezione dei lavori verrà presentata al pubblico allo Yehudi Menuhin Forum di Berna.