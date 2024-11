Tassi d’interesse su conti bancari sono in calo

Keystone-SDA

La fase dei tassi elevati praticati dalle banche sui conti di risparmio è finita. Secondo un'analisi odierna della società di confronti Moneyland.ch, si sta tornando infatti a ricevere interessi significativamente inferiori.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il tasso d’interesse medio sui conti di risparmio per adulti in Svizzera è attualmente dello 0,52%, indica Moneyland.ch, in diminuzione rispetto allo 0,80% di fine 2023. Ciò è da ricondurre al taglio del tasso guida operato dalla Banca nazionale svizzera (BNS) alla luce del calo dell’inflazione.

La differenza fra le varie banche è comunque notevole. I migliori conti offrono l’1,50% di interessi, i peggiori lo 0%. Stando a Moneyland.ch, i tassi più elevati sono spesso legati a condizioni speciali oppure si applicano solo fino a un certo importo massimo.

Anche i tassi sui conti di risparmio per giovani sono diminuiti negli ultimi mesi. Tuttavia, con una media dello 0,88%, essi ricevono più interessi degli adulti.

Non va però dimenticato che di recente i tassi erano ancora più bassi. Ad esempio, all’inizio del 2023 erano allo 0,19%, con una forbice che andava dallo 0,80% allo 0%. In seguito si è registrato un aumento, legato al rialzo del tasso guida.

La società di confronti prevede che i tassi sui conti di risparmio scenderanno ulteriormente nel corso dei prossimi mesi. È infatti probabile che la BNS tagli di nuovo quello di riferimento sia quest’anno sia nel 2025.