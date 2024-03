Tempesta di favonio a nord delle Alpi

(Keystone-ATS) Una tempesta di favonio si è abbattuta oggi su parte della Svizzera, con forti raffiche che hanno toccato i 141 km/h sul Piz Martegnas (GR). Picchi fino a 130 km/h sono stati registrati a Les Diablerets (VD).

Il vento ha soffiato anche in pianura, raggiungendo i 112 km/h a Meiringen (BE) e i 104 km/h ad Altenrhein (SG), secondo quanto indica il servizio meteorologico privato MeteoNews. Diverse funivie sono state fermate, in particolare nella Svizzera centrale.

Un battello della Compagna generale di navigazione sul lago Lemano (CGN), il “Simplon”, ormeggiato a Cully (VD) da diversi giorni a causa di un guasto, è stato sballottato e ha rischiato di rovesciare il pontile. I pompieri sono intervenuti per sostenere l’imbarcazione. Ci sono danni, ma nessun ferito, ha dichiarato a Keystone-ATS il portavoce della polizia cantonale vodese Christian Bourquenoud.

Stando ai meteorologi la tempesta di favonio dovrebbe durare a nord delle Alpi fino a lunedì.