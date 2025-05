Trump, non escludo l’uso della forza sulla Groenlandia

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump ha rinnovato in un'intervista a Nbc la minaccia di ricorrere alla forza militare per annettere la Groenlandia. "Non lo escludo - ha detto -. Non dico che lo farò, ma non escludo nulla".

(Keystone-ATS) “Abbiamo un disperato bisogno della Groenlandia”, ha dichiarato Trump. “La Groenlandia è composta da una popolazione molto piccola, di cui ci prenderemo cura, e la ameremo, e tutto il resto. Ma ne abbiamo bisogno per la sicurezza internazionale”. Ha aggiunto che dubita che ciò accada, ma che la possibilità esiste “certamente”.