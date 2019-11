Il torneo di "jass del vescovo", tradizione che vede i rappresentanti della diocesi di Basilea sfidare a carte quelli del governo solettese, è terminato con la vittoria di questi ultimi per 7 a 5.

Per la precisione, la partita opponeva il governo cantonale in corpore e una squadra della diocesi capitanata dal vescovo Felix Gmür. La sfida è terminata al "fotofinish", si legge in un comunicato odierno dell'esecutivo solettese.

La sfida si svolge ogni anno in occasione di uno scambio di idee tra il governo e i responsabili della diocesi, che ha sede a Soletta da 180 anni. Ad inaugurare questo insolito incontro era stato, alla fine degli anni '60, l'allora consigliere di Stato e futuro consigliere federale Willi Ritschard, insieme al suo ex compagno di servizio militare, il vescovo Anton Hänggi.

Neuer Inhalt Horizontal Line