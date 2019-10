Il Gran consiglio giurassiano vuole reintrodurre che la moratoria sulla costruzione di nuove antenne 5G sul territorio cantonale. Ha approvato una mozione in tal senso con 35 voti contro 20 e 4 astensioni.

Tale misura dovrebbe restate in vigore fino alla pubblicazione del rapporto dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sui rischi per la salute legati al potenziamento della tecnologia di telecomunicazione 5G atteso entro fine anno. La moratoria è in vigore anche nei cantoni Vaud e Ginevra.

Il Giura aveva già decretato in aprile una moratoria sulla 5G - acronimo di "5th Generation" (quinta generazione) - per poi rinunciarvi in giugno. Il Consiglio di Stato aveva spiegato di aver ricevuto garanzie dalla Confederazione che le emissioni delle antenne non potranno superare i limiti attuali.

Neuer Inhalt Horizontal Line