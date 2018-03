Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

4 novembre 2010

ZURIGO - L'atterraggio d'emergenza dell'Airbus A380 della compagnia australiana Quantas ha ripercussioni anche sull'aeroporto di Zurigo. Un A380 atterrato questa mattina alle 7:00 è tuttora fermo a Kloten (ZH).

Il velivolo della Singapore Airlines avrebbe dovuto riprendere il volo alle 11:00, per il collegamento giornaliero con Singapore. Il decollo è stato in un primo tempo posticipato alle 14:00 ed in seguito alle 17:00.

Secondo la portavoce dell'aeroporto, Sonja Zöchling, l'A380 è tuttora fermo e i passeggeri sono in attesa di sapere se decollerà ancora oggi. In caso contrario passeranno la notte in alberghi della regione a spese della compagnia aerea.

