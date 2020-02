ABB chiude fabbrica in Ungheria e taglia mille impieghi.

A causa della debole domanda, il gruppo industriale ABB ha deciso di chiudere una fabbrica in Ungheria alla fine di quest'anno.

Si tratta dell'impianto di Ozd, passato sotto la proprietà di ABB con l'acquisizione di General Electric Industrial Solutions nel 2018. Circa mille i dipendenti interessati dalla misura.

Tutte le opzioni per Ozd sono state esaminate, precisa una nota odierna del gruppo tecnologico. Un piccolo numero di linee di produzione sarà trasferito in altre fabbriche della regione.

In una fase di transizione, ABB vuole aiutare i dipendenti coinvolti dal taglio offrendo loro quando possibile un impiego in altri stabilimenti di ABB in Ungheria.

Neuer Inhalt Horizontal Line