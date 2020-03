ABB ha rinunciato a fissare obiettivi per l'esercizio 2020 a causa degli effetti legati al coronavirus. Il gruppo industriale dispone ad ogni modo di liquidità a sufficienza per superare la difficile situazione.

A inizio febbraio l'azienda aveva dichiarato di attendersi un giro d'affari stabile o in leggero rialzo rispetto al 2019, così come un piccolo aumento dei margini, in particolare nel secondo semestre.

"Le condizioni quadro economiche si sono deteriorate a causa della pandemia e dell'abbassamento dei prezzi del petrolio", ha sottolineato ABB in un comunicato odierno.

Particolarmente toccata dalla situazione dovrebbe essere la divisione robotica, con un calo del 20% delle entrate e delle nuove ordinazioni fra gennaio e fine marzo. Anche il margine operativo (Ebita) risentirà della crisi, ma il calo verrà compensato con misure di risparmio.

ABB, continua la nota, "intensificherà gli sforzi in materia di efficienza e ridurrà attivamente tutti i costi non essenziali" in vista di un secondo trimestre che si annuncia "difficile". Uno sforzo in questo senso verrà anche fatto dai Top Manager dell'azienda, che rinunceranno al 10% dei loro bonus.

Neuer Inhalt Horizontal Line