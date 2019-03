Il PPD ha ribadito oggi la propria posizione in merito all'accordo quadro istituzionale tra la Svizzera e l'Unione europea. Stando al partito di Gerhard Pfister, quattro ambiti necessitano di una discussione più approfondita e di chiarimenti.

Si tratta della direttiva sulla cittadinanza europea, della procedura da adottare in caso di risoluzione dei conflitti, degli aiuti sociali e delle misure di accompagnamento.

Secondo il PPD, senza i dovuti chiarimenti su questi punti, sarà difficile trovare una maggioranza in parlamento e in un'eventuale votazione popolare. Per i popolari democratici, che in una nota odierna ribadiscono il loro sostegno alla via bilaterale, attualmente le incognite sono troppe.

