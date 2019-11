"Evvai!". Con questo slogan, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Aiuto Aids Svizzero e Salute sessuale Svizzera, hanno lanciato oggi la nuova campagna contro le infezioni sessualmente trasmissibili (IST).

Nella Confederazione, il preservativo è il metodo contraccettivo più diffuso, si legge in un comunicato pubblicato sul sito di Love life, organismo che coordina la campagna. Anche se la popolazione sa che il profilattico protegge contro l'HIV e altre IST, questa conoscenza non induce tuttavia necessariamente a un suo uso sistematico, indica un sondaggio realizzato dall'istituto Sotomo su mandato dell'UFSP.

Per l'81% degli interrogati il sesso con il preservativo fa sentire più sicuri. Il 58% definisce però il sesso con il profilattico meno intenso, la stessa percentuale pensa che rappresenti un'interruzione fastidiosa dell'atto sessuale.

Riguardo il sesso occasionale, quasi la metà (47%) delle persone che hanno avuto questo tipo di relazione negli ultimi dodici mesi indica di aver sempre utilizzato un preservativo. Il 15% non sempre e il 12% mai (il 25 % restante ha risposto: "Non so").

Con il motto della campagna di quest'anno "Evvai!" si vuole quindi ricordare alla popolazione l'importanza del sesso sicuro. Nello spirito di Love life, il messaggio non è "stop al pericolo", ma "evvai con il safer sex!", conclude il comunicato.

