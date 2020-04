In arrivo aiuti dello stato.

Air France riceverà prestiti totali per circa 7 miliardi di euro ma la nazionalizzazione non è all'ordine del giorno: è quanto annunciato dal ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato questa sera da TF1.

Questa somma si suddivide in 4 miliardi in prestiti bancari garantiti dallo Stato e in 3 miliardi di prestiti concessi direttamente dallo Stato francese. "Bisogna salvare la nostra compagnia di bandiera", ha dichiarato Le Maire, parlando di piano "storico".

