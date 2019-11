Tre rappresentanti politici di Parigi, Berlino e Barcellona lanciano un forte appello alla presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, affinché riveda le direttive europee attualmente in vigore per regolare piattaforme come Airbnb.

In un testo rivelato dalla stampa francese, l'assessore alla Casa di Parigi, Ian Brossat (Pcf), la senatrice tedesca incaricata degli alloggi Katrin Lompscher (Die Linke), e la vicesindaca di Barcellona responsabile per le politiche abitative, Lucia Martin (Podemos), chiedono al nuovo esecutivo Ue di rinnovare la "legislazione europea per regolare in modo piu' efficace l'attività delle piattaforme on-line e proteggere l'accesso agli alloggi in metropoli turistiche".

A Parigi, Berlino e Barcellona, scrivono, gli affitti di breve durata attraverso piattaforme come Airbnb hanno reso "rara l'offerta abitativa, aumentato il costo degli affitti" e mandando via "le classi medie e popolari". Nel mirino di Brossat, Lompscher e Martin una direttiva sul commercio on-line degli anni 2000 ancora in vigore. A loro avvisto, il testo "non è più adatto alle realtà dell'economia" e va dunque cambiato. "I testi vanno rivisti e tenere conto della situazione delle città e delle difficoltà di accesso all'alloggio che le caratterizzano", avvertono i tre firmatari.

