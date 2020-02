Airbus intende tagliare 2362 posti di lavoro nella divisione Spazio e Difesa entro il 2021 a causa "dell'atonia del mercato spaziale e del rinvio di diversi contratti di difesa".

Lo annuncia in una nota il colosso europeo dell'aerospazio, precisando che il previsto taglio riguarda 829 posti in Germania, 404 in Francia, 357 nel Regno Unito e 142 in altri Paesi.

