Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 ottobre 2018 17.40 10 ottobre 2018 - 17:40

Aldi richiama l'"altalena a nido" della ditta Flexxtrade GmbH & CO KG per motivi di sicurezza: gli anelli metallici per la sospensione possono rompersi se sottoposti a eccessiva sollecitazione, indica oggi una nota dell'Ufficio federale del consumo.

Il sistema di funi viene sostituito gratuitamente dalla ditta produttrice (tel. 00 800 787 47 874, o e-mail: flexxtrade-ch@teknihall.com). In alternativa, il prodotto - in vendita dal 31 maggio scorso - può essere riportato in qualsiasi filiale Aldi e il prezzo verrà rimborsato, aggiunge il comunicato.

Neuer Inhalt Horizontal Line