La collezione di arte moderna e contemporanea creata in oltre 70 ani di matrimonio dal leggendario architetto I.M. Pei con la moglie Elaine andrà all'asta da Christie's nel prossimo autunno.

La maggior parte della raccolta, in tutto 59 pezzi tra cui opere di Barnett Newman, Jean Dubuffet, Henry Moore, Jacques Lipchitz, Franz Kline e Zao Wou-Ki, è stata acquistata dalla casa newyorchese che la metterà all'incanto con una stima di oltre 25 milioni di dollari.

L'asta, in programma in novembre e dicembre tra New York, Parigi e Hong Kong, sarà preceduta da un tour globale che partirà il 13 settembre da Parigi per passare poi per Los Angeles, Hong Kong e in novembre a New York. Pei è morto lo scorso maggio a 102 anni dopo aver disegnato iconici edifici in tutto il mondo tra cui la Piramide del Louvre, l'ala Est della National Gallery di Washington e il Museo di Arte Islamica in Qatar.

