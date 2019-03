Le api sono sempre più esposte a molteplici sostanze nocive attive simultaneamente. È l'allarme lanciato dal centro di competenza e di prestazione di servizi apiservice, filiale dell'organizzazione interprofessionale degli apicoltori svizzeri apisuisse.

Ogni persona rispettosa dell'ambiente dovrebbe preoccuparsi e domandarsi come può ridurre il proprio utilizzo di pesticidi, indica in una nota odierna il Servizio con sede ad Appenzello. Ciò, viene precisato, sia in agricoltura che negli spazi verdi pubblici o nei giardini privati.

Lo scorso anno sono stati rilevati quattro casi di intossicazione acuta di colonie di api: i pesticidi riscontrati sono stati bifenthrin e clorpirifos e i biocidi firponil e permetrina. Anche altri tre campioni analizzati contenevano pesticidi, spiega apiservice.

Neuer Inhalt Horizontal Line