Questo contenuto è stato pubblicato il 21 settembre 2018 11.41 21 settembre 2018 - 11:41

La Svizzera è invitata da oggi a "sferruzzare" a maglia delle fascette antiscottatura, destinate ad avvolgere un volantino informativo sull'alzheimer, che saranno distribuite con le bibite d'asporto nelle panetterie e pasticcerie a partire da gennaio.

Obiettivo dell'operazione: sensibilizzare la popolazione sulle 150 forme di demenza.

Informare su questo argomento è difficile: la malattia, circondata dal mistero, fa paura, spiegano Pro Senectute e alzheimer svizzera.

Mediante l'azione #deltuttopersonale, a cui partecipano negozianti di tutta la Svizzera, si intende scendere per le strade e coinvolgere le persone che prendono caffè d'asporto sul tragitto per il lavoro, ha indicato a Keystone-ATS Judith Bucher, responsabile dei media di Pro Senectute Svizzera.

Con la bibita, verrà distribuito un volantino informativo avvolto dalla fascetta antiscottatura. Ulteriori informazioni saranno disponibili in scatole posizionate nelle panetterie e pasticcerie e sul sito internet www.memo-box.ch.

In Svizzera sono circa 148'000 le persone affette da demenza, una tendenza in aumento. Sono inoltre in molti a non sapere come la malattia si manifesta e il comportamento da avere nella vita di ogni giorno con chi ne è colpito. La campagne mira a rispondere a queste domande.

