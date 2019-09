Importante cambio di domicilio fiscale per Amag.

Amag sposta la sua sede principale da Zurigo a Cham (ZG), con conseguenze importanti anche dal profilo fiscale: il grande importatore di autoveicoli di marche quali Volkswagen, Skoda, Audi e Porsche pagherà la gran parte delle imposte nel canton Zugo.

Stando a quanto indicato da un portavoce di Amag alla NZZ am Sonntag l'attrattiva fiscale non è però stato il criterio principale che ha portato alla decisione. "I risparmi in tal ambito sono limitati", ha osservato.

Ben più importante a suo avviso è invece la possibilità di riunire quattro diverse sedi di uffici e "offrire a 950 collaboratori un posto di lavoro attraente con i relativi parcheggi". Nella città di Zurigo non è stato possibile trovare una soluzione adeguata. "L'auto non è molto amata dal municipio di Zurigo", puntualizza l'addetto stampa. Stando al domenicale i mancati introiti per la città rischiano però di essere notevoli.

