Gaza City, come pure la Cisgiordania, sono zone a rischio, mettono in guardia gli USA.

L'ambasciata Usa in Israele ha emesso oggi un avviso per i cittadini americani di "mantenere un alto livello di vigilanza" e di "aumentare le attenzioni di sicurezza" se "risiedono" o intendono viaggiare in Cisgiordania o a Gaza.

"La violenza - si legge sul sito dell'ambasciata - può manifestarsi con poco o senza preavviso, avendo come obiettivo le località turistiche, gli snodi dei trasporti, i check-point governativi, i mercati e i centri commerciali. I cittadini Usa devono valutare attentamente i rischi per la loro sicurezza personale se intendono visitare posti ed eventi che sono dei potenziali obiettivi".

L'avviso sembra legato al recente annuncio del presidente Abu Mazen con il quale ha interrotto le relazioni, comprese quelle di sicurezza, con Israele e Usa a seguito della conferma dell'intenzione dello stato ebraico di procedere, sulla scia del piano di pace di Trump, all'annessione di parti della Cisgiordania.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet