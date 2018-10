Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 ottobre 2018 18.31 10 ottobre 2018 - 18:31

Il prototipo di un'ape robot, in grado di impollinare le piante nel caso gli insetti veri sparissero per l'inquinamento da pesticidi, è stato progettato e costruito all'Università olandese di Delft. Lo riferisce il quotidiano britannico Guardian.

DelFly, così si chiama il prototipo, ha quattro ali di mylar trasparente, con un'apertura alare complessiva di 33 cm. Le ali battono 17 volte al secondo, mosse da un motore elettrico. L'ape robot ha un'autonomia di volo di 6 minuti, e può percorrere 1 km. Il prototipo è radiocomandato ed ha una agilità di movimento nettamente superiore ai droni ad elica. I ricercatori olandesi vogliono ora costruire un modello più piccolo e con più autonomia.

Le api impollinano l'80% delle piante commestibili in Olanda, ma il loro numero è in calo, a causa dei pesticidi che le intossicano. Se le api dovessero ridursi drasticamente o sparire, le piante non sarebbero più impollinate, e sparirebbero molte varietà di frutta e verdura.

