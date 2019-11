Come una capsula del tempo, un contenitore con campioni di rocce e suolo della Luna portato a Terra dalla missione Apollo 17 quasi 50 anni fa viene aperto solo adesso.

Da 40 anni non accadeva niente di simile. Lo ha deciso la Nasa per far esercitare i suoi ricercatori a studiare i campioni che saranno prelevati dalle future missioni sulla Luna.

Il contenitore aperto è un cilindro che contiene un campione di regolite, ossia lo strato di roccia e terra che copre la superficie della Luna, che fu raccolto dagli astronauti dell'Apollo 17 Gene Cernan e Jack Schmitt nel dicembre 1972. Un altro contenitore con un campione raccolto dalla stessa coppia di astronauti sarà aperto a gennaio 2020.

