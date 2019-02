Il logo di Apple esposto in un negozio a New York.

Apple punta a lanciare una 'Netflix per le news': un servizio ad abbonamento che sta incontrando la resistenza delle maggiori società editoriali per i termini finanziari proposti da Cupertino.

Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Apple punta a trattenere la metà dei ricavi dagli abbonamenti.

Abbonamenti con i quali gli utenti potranno accedere, pagando una quota mensile, a un numero illimitato di contenuti da parte delle società che vi aderiranno. L'abbonamento potrebbe costare circa 10 dollari al mese, ma non è ancora stato determinato. Il New York Times e il Washington post sono fra le società che hanno espresso dubbi e per ora non hanno raggiunto alcun accordo con Apple. Anche il Wall Street Journal ha sollevato dubbi, ma le recenti trattative con Apple sono state produttive.

Neuer Inhalt Horizontal Line