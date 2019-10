In Argentina il popolo è chiamato alle urne per le attesissime presidenziali.

In una attesa storica giornata, che può portare cambiamenti non solo in Argentina, ma anche negli equilibri geostrategici di tutta l'America latina, l'elettorato argentino si è recato alle urne per scegliere il nuovo presidente e rinnovare parte del Parlamento.

All'indomani del voto, qualsiasi governo esca dalle urne, dovrà adottare misure urgenti per contrastare la grave crisi sociale, economica e finanziaria.

L'attesa per i risultati è grande, soprattutto per verificare se il verdetto delle primarie ('Pasos') dell'11 agosto in cui il candidato dell'opposizione peronista di centro-sinistra, Alberto Fernandez, ha superato Macri di oltre 16 punti, sia stato eccessivamente severo. Un candidato vince nelle presidenziali argentine se si aggiudica il 45% dei voti o, in subordine, se ne ottiene almeno il 40% ed un vantaggio di dieci punti sul suo più prossimo rivale.

Quel che è certo è che gli elettori, oggi, sono andati ai seggi per dare un giudizio sui risultati della politica di austerità e risanamento dei conti pubblici del governo di Macri. Ed è un fatto che le misure governative hanno da una parte ridotto il deficit di bilancio e dall'altra riportato in attivo l'export.

Ma allo stesso tempo l'Argentina avrà nel 2019 una recessione del 2,7% (la settima più grave al mondo), segnerà un'inflazione di quasi il 60% ed una disoccupazione ufficiale del 10,6%, la più alta degli ultimi 12 anni. Inoltre il Paese, chiamato 'il granaio del pianeta' per la sua capacità di sfamare 600 milioni di persone, ha oltre il 35% della sua popolazione in povertà.

