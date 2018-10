Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

L'Aiuto svizzero alla montagna (ASM) vuole stimolare i piccoli imprenditori delle regioni di montagna a formarsi in ambito digitale (foto rappresentativa d'archivio)

L'Aiuto svizzero alla montagna (ASM) vuole stimolare i piccoli imprenditori delle regioni di montagna a formarsi nell'ambito digitale. L'organizzazione si impegna a pagare il 50% delle spese per i corsi, sbloccando una somma di 500'000 franchi fino alla fine del 2019.

Circa 1000 comuni svizzeri di montagna possono usufruire dell'aiuto, ha indicato oggi in una conferenza stampa a Berna l'ASM. L'operazione è condotta in collaborazione con la Federazione svizzera per la formazione continua (SVEB nella sigla tedesca), che mette a disposizione la sua piattaforma di corsi.

All'indirizzo web http://www.formazionecontinua.swiss i "piccoli e microimprenditori" - con un personale inferiore alle 50 unità a tempo pieno - possono ottenere buoni per la formazione continua digitale di loro dipendenti a prezzi ridotti. Inserendo nel sito il proprio codice di avviamento postale (CAP) e il numero di dipendenti si può verificare se si soddisfano i criteri prescritti e si possono scegliere i corsi.

Le offerte sostenute vanno dai corsi legati ai software di gestione per l'ufficio, alla creazione di siti internet, alla padronanza degli strumenti di vendita online.

Il settore digitale è uno dei motori più potenti dei mutamenti economici in atto a livello mondiale, rileva l'ASM. Le imprese che non padroneggiano gli strumenti informatici corrono il rischio di perdere la loro posizione sul mercato, o addirittura di sparire, nota l'organizzazione, rilevando che questa osservazione è ancora più vera per i territori periferici.

Per incentivare le persone interessate a formarsi e facilitare loro l'accesso all'offerta, l'ASM fornisce un appoggio finanziario con effetto immediato fino alla fine del 2019. L'aiuto copre il 50% del costo dei corsi volti a migliorare le proprie competenze informatiche, fino a un importo massimo di 10'000 franchi.

L'ASM è una organizzazione non governativa che vive unicamente di donazioni e "si è fissata quale obiettivo di migliorare le basi esistenziali e le condizioni di vita nelle regioni di montagna": nel 2017 l'ASM ha sostenuto 490 progetti per complessivi 21,4 milioni di franchi.

