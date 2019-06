Due petroliere presenti nel Golfo dell'Oman hanno lanciato richieste di soccorso per ''un attacco'' subito questa mattina. Lo riferisce il sito di informazione online specializzato Tradewinds, spiegando che è in corso un incendio.

Si tratta della norvegese Front Altair, battente bandiera delle Isole Marshall che aveva caricato petrolio nel porto di Fujairah negli Emirati, e della Kokuka Courageous, battente bandiera di Panama, che aveva caricato metanolo in Arabia Saudita ed era diretta a Singapore. L'equipaggio è stato evacuato.

La Quinta flotta degli Stati Uniti, basata nel Bahrein, spiega di aver ricevuto richiesta di soccorso. ''Siamo informati dell'attacco subito dalle petroliere nel Golfo dell'Oman'', ha detto Joshua Frey, portavoce della Quinta flotta. ''Le navi della Marina sono nella zona e stanno fornendo assistenza'' ha aggiunto.

"Le due petroliere nel Golfo di Oman sono state attaccate", ha confermato il ministro del Commercio nipponico Hiroshige Seko aggiungendo che le due petroliere trasportavano carichi "collegati al Giappone".

"Ho avuto informazioni che le due navi con carico collegato al Giappone erano state attaccate vicino allo Stretto di Hormuz", ha detto Seko, proprio quando Shinzo Abe è in Iran come primo premier giapponese in visita dal 1979.

L'Iran ha da parte sua reso noto di aver soccorso 44 membri dell'equipaggio a bordo di due petroliere coinvolte in un "incidente" nel Golfo dell'Oman, stando a quanto riferiscono media ufficiali iraniani citati anche da media internazionali.

Ad intervenire sono state le unità di salvataggio della Marina di Teheran che stazionavano nell'area della provincia di Hormozgan. Le persone soccorse sono state trasferite al porto iraniano di Bandar-e-Jask. Lo riferisce l'Irna, citando una "fonte informata" sul caso.

