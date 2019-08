L'attrice e cantante elvetica Ines Torelli è morta all'età di 88 anni nel suo Paese d'adozione, la Nuova Scozia, in Canada. Lo ha annunciato oggi Tobias Bonn, attore comico tedesco e amico di lunga data della sangallese.

Torelli non ha voluto nessuna cerimonia commemorativa, ha indicato Bonn, precisando che le ceneri della donna saranno sepolte assieme a quelle del marito Edi Baur e dei suoi gatti all'interno della sua proprietà.

Ines Torelli era emigrata in Canada negli anni '90. In un'intervista rilasciata al "SonntagsBlick" in occasione del suo 80mo compleanno aveva affermato di non aver più un rapporto con la Svizzera. Come attrice era conosciuta per il suo ruolo in "Die kleine Niederdorfoper" e come cantante per la canzone "Gigi vo Arosa".

