Non si potrà andare facilmente in Austria dall'Italia.

L'Austria non riaprirà, per il momento, il confine con l'Italia. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Alexander Schallenberg. "Apriamo verso sette paesi confinanti e non ci saranno più controlli, come prima dell'emergenza coronavirus".

"I dati non lo consentono invece con l'Italia, ma intendiamo farlo il prima possibile", ha detto il ministro in conferenza stampa. "Non è una decisione contro l'Italia", ha sottolineato Schallenberg.

