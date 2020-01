L'averla piccola, nota in Ticino anche con i nomi dialettali di "Stregazzöla", "Strangòzzula" e "Gazòt", è stata designata uccello dell'anno 2020 dall'associazione BirdLife Svizzera.

"A causa dell'uso massiccio di fertilizzanti e pesticidi, degli sfalci sempre più frequenti e della distruzione di numerose piccole strutture, le popolazioni di insetti in zone agricole sono diminuite enormemente nel corso degli ultimi decenni [...]. Di conseguenza la popolazione delle averle piccole si è dimezzata negli ultimi trenta anni", scrive BirdLife in un comunicato odierno.

Il volatile ha bisogno di siepi con arbusti spinosi come luogo di nidificazione e prati ricchi di insetti come fonte alimentare. Si tratta quindi di un buon bioindicatore per un'infrastruttura ecologica di qualità, precisa la nota.

Diffuso in tutta la Svizzera fino all'inizio del XX secolo, attualmente l'averla piccola vive solo in luoghi sfruttati in modo poco intensivo, sottolinea l'associazione.

BirdLife invita la Confederazione a "una trasformazione della politica di sovvenzioni all'agricoltura" e alla creazione di "zone centrali più ampie che comprendano vasti habitat naturali".

