Questo contenuto è stato pubblicato il 7 dicembre 2010 19.44 07 dicembre 2010 - 19:44

NEW YORK - Bank of America patteggia e si accorda per pagare 137 milioni di dollari alla Sec, autorità di sorveglianza dei mercati finnaziari negli Stati Uniti, e altre agenzie federali e statali per chiudere il caso dei bond municipali, in cui la Sec l'accusa di frode e di pratiche non concorrenziali nella vendita di derivati su bond municipali a scuole e organizzazioni non profit.

Bank of America pagherà 36 milioni di dollari alla Sec e 101 alle altre agenzie federali. L'accordo non include sanzioni a livello civile in quanto la banca ha cooperato durante l'inchiesta.

