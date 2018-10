Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Due detenuti di una prigione di Basilea sono rimasti feriti ieri sera nell'incendio della loro cella. I pompieri sono riusciti a domare rapidamente le fiamme. Lo ha indicato oggi in una nota il ministero pubblico di Basilea Città.

Per motivi che un'inchiesta dovrà stabilire, l'incendio è scoppiato verso le 21.30 in una cella situata al quinto piano del carcere renano. L'allarme è stato attivato dal fumo sprigionatosi. Durante l'intervento dei pompieri gli altri prigionieri sono stati sfollati in una corte interna. I due detenuti sono stati trasportati al pronto soccorso per sospetta intossicazione da fumo.

