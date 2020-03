Si intitola "Here We Go" e sarà la canzone ufficiale dei Campionati del mondo di hockey su ghiaccio in Svizzera che, coronavirus permettendo, si terranno dall'8 al 24 maggio a Losanna e Zurigo. A interpretare il brano è Bastian Baker.

Citato in un comunicato odierno, il cantautore losannese ha affermato di aver cercato di trasmettere nella canzone - realizzata insieme al DJ Yves Larock - "l'energia e l'emozione" che si provano in momenti del genere.

Il 28enne, il cui padre era un giocatore di hockey, a sua volta ha militato nelle giovanili di diverse squadre.

