La Banca centrale europea (Bce) rilancia gli acquisti di debito per l'emergenza pandemica. Francoforte ha aumentato di 600 miliardi di euro il Pepp (Pandemic Emergency Purchase Program), portando il totale a 1350 miliardi di euro.

Lo ha annunciato l'istituto di emissione in una conferenza telefonica al termine della riunione di politica monetaria, in cui ha anche spiegato che l'orizzonte temporale in cui la Bce condurrà gli acquisti di titoli per l'emergenza pandemica "sarà esteso almeno fino a fine giugno 2021" dall'attuale scadenza di dicembre 2020, e in ogni caso il Pepp continuerà finché la Bce "non giudicherà che la crisi del coronavirus è finita".

L'istituo di Francoforte ha inoltre lasciato invariati i tassi d'interesse: il tasso principale rimane fermo a zero, il tasso sui depositi resta a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%.

