La direttrice della Banca centrale europea (Bce) Christine Lagarde ha criticato il governo tedesco per il fatto di non investire abbastanza per affrontare l'indebolimento della congiuntura economica.

"I paesi che hanno margine di manovra nel loro bilancio non hanno preso le misure necessarie", ha detto Lagarde all'emittente francese Rtl. Quelli che come la Germania e l'Olanda hanno un surplus di bilancio, dovrebbero investire di più nelle infrastrutture, ha proseguito.

