Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 luglio 2018 14.27 04 luglio 2018 - 14:27

Mozart, i Led Zeppelin oppure canzoni hip hop per influenzare la stagionatura del formaggio dell'Emmental.

L'esperimento verrà condotto da questo autunno da alcuni ricercatori e studenti dell'Alta scuola d'arte di Berna (HKB), in collaborazione con il veterinario di Burgdorf (BE) e il produttore di formaggi Beat Wampfler.

Quest'ultimo è convinto che i suoni possano giocare un ruolo nel processo di maturazione dei formaggi, ha detto oggi davanti ai media. L'esperienza dovrebbe iniziare questo autunno a Burgdorf: diversi formaggi verranno "cullati" con diversi generi musicali, da "Il flauto magico" di Mozart ad alcuni brani hip hop, oppure al suono rock dei Led Zeppelin.

Per un periodo di otto mesi, alcune forme di formaggio a pasta semidura "Muttenglück" - proveniente da un prodotto di qualità riconosciuto a livello mondiale con base a Signau (BE) - verranno esposte ininterrottamente a questi suoni musicali. Il produttore ammette di non sapere esattamente cosa succederà, ma i risultati saranno percettibili la prossima primavera nel corso di una degustazione, ha aggiunto Wampfler.

Neuer Inhalt Horizontal Line