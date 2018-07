Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 luglio 2018 10.13 13 luglio 2018 - 10:13

La costruzione di un nuovo osservatorio di Uecht, sulle alture di Niedermuhlern (BE), progettato da Mario Botta, ha ottenuto il via libera da parte della prefettura di Berna-Mittelland.

La costruzione di un nuovo osservatorio di Uecht, sulle alture di Niedermuhlern (BE), ha ottenuto il via libera da parte della prefettura di Berna-Mittelland. Il progetto è affidato all'architetto ticinese Mario Botta.

A Niedermuhlern si sta costruendo un importante edificio, che irradierà architettonicamente il comune, indica in una nota odierna il prefetto Christoph Lerch, rispondendo così ai timori espressi dalla popolazione sul progetto. In merito alle opposizioni riguardanti l'aumento di traffico e inquinamento è stato preso in considerazione l'utilizzo di un bus navetta elettrico per il trasporto fino all'osservatorio.

Lerch aggiunge inoltre che potrà essere concessa una deroga, sulla base di requisiti tecnici, per quanto riguarda le norme di progettazione del tetto.

Il comunicato tuttavia non prende posizione sul finanziamento dell'edificio. A inizio anno era stato annunciato che l'investimento non era ancora garantito. Nell'ottobre 2015, quando Botta aveva presentato il progetto, i costi si aggiravano attorno ai 7 milioni di franchi e fino a qual momento mancavano ancora 4,5 milioni di fondi.

Neuer Inhalt Horizontal Line