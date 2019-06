Le prime azioni per lo sciopero nazionale delle donne sono iniziate stamattina presto nel canton Berna. Le donne hanno distribuito alla stazione di Berna un volantino con le rivendicazioni dello sciopero delle donne.

I preparativi per le manifestazioni previste nel pomeriggio in Piazza federale sono già in corso. Le istituzioni culturali bernesi hanno organizzato una marcia in mattinata, mentre gli uomini solidali con la manifestazione si sono messi a disposizione per prendersi cura dei bambini. Alle 11.00 molte donne interromperanno il lavoro per una pausa di protesta.

È prevista anche una manifestazione sulla piazza davanti al municipio di Thun e azioni a Burgdorf, Bienne e Langenthal.

